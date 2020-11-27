Тюмень, , 19:45 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 169 случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял 173 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 27 ноября коронавирусом заразились 17 780 человек. Выздоровел 13 171 человек, 131 пациент с COVID-19 скончался.