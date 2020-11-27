Анкара, , 20:44 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал соблюдение ограничительных мер в связи с распространением коронавируса и появление вакцины в стране на пресс-конференции после пятничной молитвы 27 ноября. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

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«Мы видим, что граждане Турции игнорируют рекомендации нашего научного совета, который советует соблюдать все предписания правительства. Мы видим, что они курят, не носят маски. Ношение масок, соблюдение расстояния и гигиены очень важны для противодействия коронавирусу. Необходимо соблюдать меры предосторожности, рекомендованные нашим министерством здравоохранения. Увеличение случаев заражения и смертей нас сильно тревожит» — отметил Эрдоган

Эрдоган также подчеркнул, что в данный момент ведутся переговоры с Россией, Китаем по импорту вакцин от коронавируса. По его словам, турецкие вакцины уже начали испытывать на добровольцах.