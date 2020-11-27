Санкт-Петербург, , 19:25 — REGNUM В условиях пандемии часть воспитательной работы в школе, которая ранее традиционно проводилась в ходе массовых акций, стала носить более адресный характер, дистанционные технологии дают большие возможности для реализации инициативы. К такому выводу пришли эксперты круглого стола «Среда обучения: воспитание через инициативы школьников» по тематике образовательной программы «Среда обучения» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Мероприятие прошло в пятницу, 27 ноября в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие представители органов власти, вузов, школ и проектов платформы «Россия — страна возможностей», которые занимаются образовательной тематикой. Эксперты отметили, что поддержка инициатив школьников возможна только при условии создания в образовательных учреждениях воспитательный среды, которая будет отвечать и образовательным стандартами и запросу школьников на их инициативы.

«Одна из первоочередных задач современной школы в сфере воспитания — честно ответить себе на вопрос: интересно ли это ученику, и при необходимости «перестроиться», формировать план внеучебных мероприятий исходя из запросов самих школьников. Учащиеся, демонстрирующие инициативу, часто предвосхищают решения педагога, не ждут, когда им скажут, что и как они должны делать, высказывают свое видение той или иной ситуации, предлагают новые форматы внеучебных активностей. В Мастерской управления «Сенеж» мы также стараемся следовать этому принципу и разрабатываем образовательные программы под запрос аудитории, а не наоборот. К примеру, онлайн-курс «Среда обучения» как раз направлен на это», — сказала в ходе круглого стола проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» платформы «Россия — страна возможностей» Мария Афонина.

Она напомнила, что авторы программы «Среда обучения», которая включает такие направления, как «Воспитание во внеурочное время», «Воспитание через инициативы школьников», «Воспитательный потенциал урока», «Цифровое образование: как сохранить качество», провели эффективные образовательные и развивающие модули для всех участников образовательной и воспитательной среды.

Эксперты в ходе круглого стола пришли к выводу, что при переходе на дистанционное образование, воспитание может быть основано только на доверии между учителем и учеником, на инициативах самих школьников. Педагогам не стоит бояться мобильных телефонов, гаджетов и компьютеров, так как это огромный ресурс для организации смешанных и онлайн мероприятий, несущих в себе и воспитывающую функцию.

«Учитель в век цифровых технологий не только учит, но и выполняет функцию наставника. Его основная задача не только передача знаний, но и передача ценностей. В конкурсе «Учитель будущего» мы через включенность учителей, родителей, иллюстрируем, что именно командная работа позволяет передать сформированные традиционные ценности. Сейчас активно развиваются различные детские объединения. Санкт-Петербург является одним из лидеров в поддержке таких инициатив, в городе почти 20 лет существует «Союз юных петербуржцев», где школьники разрабатывают инициативы и могут реализовывать их в последствии, и система студенческого самоуправления в колледжах, вузах. Детская инициатива может являться одним из тех инструментов построения воспитательной системы школы, когда инициатива идет не только от взрослых, госинститутов, а идет именно от детей», — сказал в ходе круглого стола руководитель проекта «Учитель будущего» платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Богданцев.

В Санкт-Петербурге большое внимание уделяют развитию детских инициативы. В северной столице в этом году приняли концепцию воспитания юных горожан, в которой предусмотрены основные направления воспитательной работы на ближайшую пятилетку.

«В Санкт-Петербурге 1390 детских общественных объединений и более 200 тысяч детей вовлечены в эту деятельность. Санкт-Петербург активно включился в работу «Российского движения школьников», заняты 494 школы, всего 31 тысяча детей. Еще одно направление — волонтерство: 293 школы активно занимаются добровольчеством и 26 тысяч детей вовлечены в эту деятельность. В прошлом году по нацпроекту «Образование» в наших школах были созданы добровольческие волонтерские кабинеты, и мы получили дополнительную инфраструктуру, чтобы эта деятельность активно развивалась на школьном уровне», — рассказала начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга Елена Спасская.

Она отметила, что юные петербуржцы активно включаются в экологическую деятельность и движениеюных инспекторов дорожного движения с целью профилактики дорожного травматизма.

Участники круглого стола также поделились практиками организации воспитательного процесса через реализацию ученических инициатив в различных областях — творчестве, науке, социальной сфере. Директор «Академии талантов», эксперт молодежного педагогического форума «Линейка» и конкурса «Учитель будущего» Ингрид Пильдес рассказала о наиболее востребованных образовательных форматах, по которым сейчас ведется работа.

«Во-первых, это формат проектных программ — коротких двухчасовых занятий, целью которых является не просто знакомство с тем или иным направлениям науки или искусства, но создание своего небольшого продукта, проекта, отработка конкретного навыка. Участие в проектной программе позволяет ребенку понять, насколько интересно ему то или иное направления деятельности. Второй формат, который мы предлагаем, это формат программы дополнительного образования — это классические годовые программы длительностью 72 и 144 часа, а также краткосрочные интенсивы, которые позволяют ребенку проработать конкретную предметную область или развить конкретные навыки. Третьим форматом стали для нас профильные смены — интенсивные программы по узкому профилю, которые направлены на конкретный результат — исследование или проект», — поделилась Ингрид Пильдес.

По словам экспертов, когда учителя «слышат» инициативы детей, поддерживают их, помогают самореализоваться, у учеников формируется восприятие школы как безопасного и дружелюбного места.

«Если в школе создана хорошая социокультурная среда, дети будут тянуться к внеучебной активности. При этом очень важно взаимодействие между семьей и школой. В то же время системообразующую роль в культурно-образовательной среде играет педагог. Будучи знаковой фигурой и ориентиром, он является носителем образа культурной личности с высокими моральными ценностями, а значит, только от того, какие ценности он покажет своим воспитанникам, зависит, какими людьми они станут. Именно социокультурная среда как составляющая образовательного пространства играет важную роль в образовании и становлении личности», — отметила руководитель воспитательной службы Педагогического колледжа №8 г. Санкт-Петербурга, участник форума «Линейка», эксперт конкурса «Большая перемена 2020» Елизавета Абрамова.