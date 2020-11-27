Курган, , 19:04 — REGNUM В Курганской области лабораторно подтверждены 104 новых случая заражения коронавирусом. Из них 36 зарегистрированы в Кургане, сообщает 27 ноября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в Зауралье 107 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе на 27 ноября выявлено 8485 случая заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 7611 человек, 119 пациентов с COVID-19 скончались.