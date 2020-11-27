Москва, , 18:50 — REGNUM В Москве наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявила 27 ноября заместитель директора по аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Врачи в защитных костюмах (сс) Евгений Самарин. mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

"В Москве, где коэффициент распространения инфекции составляет около единицы, можно говорить о том, что определённые стабилизационные тенденции есть», — приводит её слова Интерфакс.

При этом, как отметила специалист, в целом по России говорить об улучшении ситуации можно пока только применительно к отдельным регионам.

Как передавало ИА REGNUM, накануне департамент здравоохранения Москвы сообщил, что смертность от коронавируса в столице в октябре более чем в два раза превысила показатель предыдущего месяца. Отмечалось, что в октябре в Москве COVID-19 был признан основной или сопутствующей причиной смерти в 3573 случаях, тогда как в сентябре было зафиксировано 1569 таких случаев.

В то же время, по данным департамента, летальность от коронавируса в октябре снизилась на 16% по сравнению с предыдущим месяцем.

Читайте подробнее: Смертность от COVID-19 в Москве выросла в два раза за месяц