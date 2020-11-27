Салехард, , 18:24 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 199 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 ноября сообщает региональный оперативный штаб со ссылкой на управление Роспотребнадзора по ЯНАО.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 198 заражений.

Основные очаги заражения на 27 ноября: Ноябрьск — 23; Салехард — 24; Надымский район — 22; Муравленко — 17.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 27 ноября 25 756 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 17 324 человека, 250 пациентов с COVID-19 скончались.