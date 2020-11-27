Кострома, 27 ноября 2020, 18:19 — REGNUM В бюджете Костромской области на 2021 год предусмотрели 179 миллионов рублей на устранение кадрового дефицита врачей. Об этом со ссылкой на информацию законодательного собрания региона сообщает ИА REGNUM.
20,2 миллиона рублей потратят на материальную помощь ординаторам и ежемесячные стипендии студентам-медикам, обучающимся по целевому договору от медицинских организаций региона. Учащиеся 1−4 курсов продолжат получать по 1 тысяче рублей в месяц, студентам 5−6 курсов к стипендии прибавят по 5 тысяч рублей. В настоящее время материальную поддержку получают 797 будущих врачей.
Для ординаторов размер выплаты составляет 1 тысячу рублей в месяц. По целевому договору по программам ординатуры получают образование 120 человек. После обучения специалисты будут обязаны отработать в больницах и поликлиниках Костромской области не менее трёх лет.
Ещё 23 миллиона рублей заложено на жилищные компенсации для докторов — в настоящее время регион оплачивает медикам съёмные квартиры и компенсирует часть ежемесячного платежа по ипотеке. Мерами жилищной поддержки в области пользуются 312 специалистов.
Также более 95 миллионов рублей субсидий в 2021 году получат медицинские колледжи региона, увеличившие бюджетный набор на специалистов среднего медобразования.
Несмотря на меры поддержки, проблема дефицита врачебных кадров в регионе стоит достаточно остро. По информации департамента здравоохранения Костромской области, в настоящее время в больницах и поликлиниках региона не хватает 300 врачей и сотрудников среднего медперсонала. Особенно необходимы области врачи 15 специализаций, в том числе: педиатры, офтальмологи, хирурги, работники скорой помощи, онкологи, патологоанатомы, кардиологи, детские эндокринологи. До 2024 года в медучреждения региона планируется привлечь не менее 600 врачей и 600 сотрудников среднего медицинского персонала.
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