Санкт-Петербург, , 18:32 — REGNUM Защитники парка Интернационалистов на юге Петербурга передали в городской парламент 2410 подписей против вырубки деревьев у своих домов.

Парк Интернационалистов (сс) Messir

Подписи стоят под обращением на имя спикера Законодательного собрания, единоросса Вячеслава Макарова. Его просят не поддерживать предложение губернатора Александра Беглова о сокращении площади парка Интернационалистов: соответствующий проект уже внесен в парламент.

Речь идет о планах по расширению Южного шоссе, пролегающего вдоль парка. Это повлечет вырубку деревьев с одной стороны, а также существенно приблизит проезжую часть к окнам квартир — с другой. Местные жители не хотят ни того, ни другого, а пытаются лишь заставить чиновников благоустроить шоссе фонарями и обычным тротуаром, чтобы не месить грязь осенью и не скользить зимой.

Подписи собирали с 1 сентября по 22 ноября 2020 года. Кампания, как говорят ее активисты, вызвана «нежеланием руководства комитета по развитию транспортной инфраструктуры учесть требования жителей Южного шоссе».

«Собраны 2410 подписей жителей Южного шоссе: против расширения Южного шоссе с двух до четырех полос, вплотную к нашим домам; против сокращения границ парка Интернационалистов и вырубки зеленых насаждений вдоль Южного шоссе; за проведение капитального ремонта Южного шоссе (с сохранением двух полос для движения транспортных средств), с целью асфальтирования обочин дороги, строительства тротуара по нечетной стороне шоссе на всем протяжении от Бухарестской улицы до Софийской улицы, организации пешеходных переходов, устройства водоотведения и освещения», — пишут активисты.

Они напоминают Вячеславу Макарову, что в 2018 году ЗакС — в результате массовых протестов жителей юга Петербурга — уже не допустил строительства в парке Интернационалистов громадного торгового центра, прислушавшись таким образом к мнению жителей.

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«Сейчас позиция жителей также непреклонна — парк должен быть сохранен в его текущих границах. Сохранение парка зависит от принципиальной позиции депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга — народных избранников. Поэтому мы обращаемся к Вам как к председателю Законодательного собрания Санкт-Петербурга и просим Вас поддержать предложение жителей Южного шоссе о сохранении парка Интернационалистов в его текущих границах», — говорится в обращении.

Заметим, границы могут сократить в случае принятия поправок в закон «О зеленых насаждениях общего пользования», которые исключат почти 1 га парка. Первое чтение назначено на 16 декабря 2020 года.

В августе была обнародована аудиозапись со встречи главы ЦПИ Рубена Тертеряна с местными депутатами по теме расширения дороги, на которой Тертерян предложил, раз жители резко против имеющегося проекта, но хотят благоустройства, просто «подождать», пока жители «поживут в говне, извините за выражение, и станут более нормальными людьми, потому что они живут там в убожестве в этом».

Один из аргументов в пользу расширения дороги заключается в том, что в огромном ЖК «София» на Южном шоссе якобы пока слишком мало людей: так как там прописано всего 5 тыс. человек, им хватает двух полос, а комплекс рассчитан на 13 тыс. жителей, и именно столько появится к 2024 году. Однако местные жители и муниципальные депутаты называют эту методику устаревшей, так как почти все упомянутые 13 тыс. человек уже живут в «Софии» — семьями, без прописки, и комплекс заселен почти полностью.

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