Элиста, , 18:13 — REGNUM В Калмыкии участие в массовых клинических испытаниях вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» принимают несколько десятков добровольцев. Глава республики Бату Хасиков сообщил об их самочувствии после вакцинации.

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"Хочу сообщить хорошую новость про вакцину от COVID — тестовая группа в Калмыкии показала хорошие результаты», — поделился глава республики.

ИА REGNUM сообщало, что вакцинация медицинских работников от коронавируса в Республике Калмыкия началась в конце октября. Вакцину «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) получили 77 добровольцев из числа сотрудников городской поликлиники Элисты. В ноябре в республике приступили к вакцинации от COVID-19 работников образования. Прививку сделали 15 добровольцев.

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