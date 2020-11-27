Село Еткуль, Челябинская область, , 18:06 — REGNUM Пострадавшая в ДТП с полицейским из Югры жительница Челябинсой области скончалась. Об этом пишут СМИ.

Девушка была несколько дней в коме. В итоге медики не смогли её спасти.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло в Еткульском районе 22 ноября. Полицейский из Нижневартовска столкнулся с другим автомобилем. Девушка являлась пассажиркой. В тяжёлом состоянии её госпитализировали.

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