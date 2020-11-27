Москва, , 18:04 — REGNUM Решение записывать на видео теоретическую часть экзамена на права, скорее всего, усложнит с одной стороны сдачу экзамена, но по замыслу организаторов, с другой — снизит шанс коррупционной составляющей в таком популярном сервисе. Об этом сегодня, 27 ноября, ИА REGNUM заявил руководитель Московского регионального отделения «Партии Роста» Дмитрий Пурим.

По его словам, с развитием высоких технологий, уже понятно, что такие решения будут все более развиты. «Так, уже сегодня все разговоры банков с клиентами — записываются, ведется запись с камер наружного и внешнего наблюдения на улицах и в крупных офисах. И к этому все привыкли. По крайней мере, в больших городах», — добавил эксперт.

Напомним, что изменения в правилах сдачи экзамена на права в РФ предполагаются с 1 апреля 2021 года.