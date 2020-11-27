Элиста, , 18:03 — REGNUM Из Калмыкии в Бурятию отправились медицинские работники. В ходе длительной поездки они поделятся своим опытом в борьбе с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 27 ноября.

Как отметил глава Калмыкии Бату Хасиков, инфекционист, реаниматолог, эпидемиолог, медицинская сестра, накопившие успешный опыт в борьбе с коронавирусной инфекцией, поделятся знаниями в Бурятии.

«Это наш первый выезд в другой регион для обмена опытом в борьбе с COVID-19. Мы откликнулись на приглашение коллег из братской республики, так как у нас есть навыки и методики лечения, которыми мы готовы поделиться. На сегодняшний день в Калмыкии накопился опыт борьбы с коронавирусом, который позволяет сдерживать ситуацию в нашей республике», — уточнила главный эпидемиолог минздрава Калмыки Оксана Курдюкова.

ИА REGNUM сообщало, что в Бурятии в настоящее время занятость коечного фонда составляет 75,4%. Лечение в стационарах получают 2 тыс. 206 человек. Общее число подтверждённых случаев заражения в республике достигло 18 тыс. 367 человек. 407 человек с тяжёлой сопутствующей патологией скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.