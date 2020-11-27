Чебоксары, , 17:53 — REGNUM В Чувашии, как и в других регионах России, в условиях пандемии коронавируса вводится единый телефонный номер, по которому можно вызвать на врача дом или скорую помощь. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

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На единой бесплатной горячей линии 122 можно круглосуточно получить ответы о сложившейся в Чувашии эпидемической обстановке, узнать, где получить бесплатные лекарства при заражении коронавирусом, как получить помощь добровольцев, как преодолеть стресс и панику, а также куда обращаться за государственной поддержкой и выплатам зарплаты медработникам.

Региональные власти поясняют, что ранее под каждую категорию вопросов действовала своя горячая линия — теперь все они объединены в одну «сеть несколько горячих линий, созданных в Чувашии с начала пандемии».

Звонки на номер 122 принимаются круглосуточно с любых телефонов и не тарифицируются.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в регионах вводится единый телефонный номер 112, где централизованы звонки в колл-центрах, организована их маршрутизация в учреждения здравоохранения. По его словам, главным условием была вовлечённость губернаторов в процесс организации таких работ, в настоящее время 27 российских регионов активно подключились к работе.

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