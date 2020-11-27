Чебоксары, , 17:42 — REGNUM В Чебоксарах перепрофилируют под стационар для лечения пациентов с коронавирусом один из корпусов психиатрической больницы. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 27 ноября, глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В Батыревской центральной районной больнице Чувашии Cap.ru

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Согласно распоряжению, Больнице скорой медицинской помощи (БСМП) по договору безвозмездного пользования передаётся женский корпус Республиканской психиатрической больницы. Корпус является двухэтажным и расположен по улице Пирогова в Чебоксарах.

Обеспечение передачи имущества возложено на минэкономразвития Чувашии и руководство психиатрической больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября министр здравоохранения Владимир Степанов заявил, что в республике развёрнуто 3295 коек для лечения пациентов с коронавирусом, что составляет 31,7% от всего коечного фонда. Свободно 756 коек, в резерве находятся ещё 390 коек.

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