Москва, , 17:39 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что первые поставки российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V» на Африканский континент уже начаты.

Об этом 27 ноября сообщает агентство RT.

«Пошли уже поставки, сейчас уже есть конкретные примеры», — сказал Михаил Богданова, не уточняя, в какие африканские страны отправлена российская вакцина.

По словам Богданова, просьб о вакцине очень много и хочется, чтобы появилась возможность удовлетворить все заявки.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения в Африке число умерших от COVID-19 превысило 50 тыс. человек.

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