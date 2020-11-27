Ярославль, 27 ноября 2020, 17:38 — REGNUM 27 ноября в штаб-квартире Союза городов Золотого кольца прошла торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса «С днем рождения, Золотое кольцо». Конкурс был организован Союзом городов Золотого кольца при поддержке мэрии города Ярославля, НП «МОТ «Золотое Кольцо» и субъектов туристического бизнеса городов Золотого кольца.
Конкурс проходил в двух номинациях «поздравительная открытка» и «видеоролик» в разных возрастных категориях.
Своих счастливчиков нашли подарки и призы от туристического комплекса «Алёша Попович Двор», музея медведя «Кутюр-шоу «Медвежий угол», туристического комплекса «Ростовский» и других представителей туристического бизнеса городов Золотого кольца.
Одной из центральных фигур церемонии стал ростовой медведь по имени Топтыгин, местный житель музея — шоу-рум «Кутюр-шоу «Медвежий угол», который не только сам вручал подарки от музея, но и охотно фотографировался со всеми участниками мероприятия от мала до велика.
Участникам конкурса были вручены сувенирные книги «Путешествие по Ярославскому краю для детей».