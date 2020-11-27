Ярославль, , 17:38 — REGNUM 27 ноября в штаб-квартире Союза городов Золотого кольца прошла торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса «С днем рождения, Золотое кольцо». Конкурс был организован Союзом городов Золотого кольца при поддержке мэрии города Ярославля, НП «МОТ «Золотое Кольцо» и субъектов туристического бизнеса городов Золотого кольца.

Победители конкурса МОТ «Золотое кольцо»

Конкурс проходил в двух номинациях «поздравительная открытка» и «видеоролик» в разных возрастных категориях.

Своих счастливчиков нашли подарки и призы от туристического комплекса «Алёша Попович Двор», музея медведя «Кутюр-шоу «Медвежий угол», туристического комплекса «Ростовский» и других представителей туристического бизнеса городов Золотого кольца.

Одной из центральных фигур церемонии стал ростовой медведь по имени Топтыгин, местный житель музея — шоу-рум «Кутюр-шоу «Медвежий угол», который не только сам вручал подарки от музея, но и охотно фотографировался со всеми участниками мероприятия от мала до велика.

«Отрадно видеть, что с каждым годом интерес к маршруту у подрастающего поколения возрастает. В этот «необычный» для всех нас год, в том числе и в отношении туризма, можно говорить о том, что большинство школьников провели свои летние каникулы на Золотом кольце. Свои знания многие из них отразили и в конкурсе. Выражаю слова благодарности организаторам конкурса, участникам и их родителям, которые поддержали инициативу своих детей. С такими артистами продвижение Золотого кольца будет всегда на высшем уровне», — прокомментировала награждение президент «НП «МОТ «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

Участникам конкурса были вручены сувенирные книги «Путешествие по Ярославскому краю для детей».