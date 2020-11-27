Екатеринбург, , 17:37 — REGNUM В Свердловской области продлили на две недели дистанционный режим в школах региона. Соответствующий указ размещён на портале правовой информации области.

Дистанционное образование Ольга Перегуд (с) ИА Красная Весна

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Учащиеся 6−8 и 10-х классов продолжат учиться в дистанционном формате по 12 декабря 2020 года включительно. Учащиеся 9-х классов с 30 ноября 2020 года смогут вернутся к полноценному режиму учёбы в школах.

Указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле возобновили работу детские сессии и кружки.

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