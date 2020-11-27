Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM В Петербурге почти завершили ремонт 3 млн кв. метров дорожного полотна. Об этом 27 ноября сообщили в Смольном. В адресной программе 2020 года были 82 дороги, а финансирование составило 7 млрд рублей.

Ремонт дорог Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В итоге завершен ремонт на 77 адресах общей стоимостью 6,6 млрд рублей, включая Петергофское и Выборгское шоссе, Среднеохтинский проспект и проспект Непокорённых, улицу Маршала Говорова.

До конца ноября власти обещают закончить работы еще на трех адресах, а два объекта перетекут на 2021 год. Это ремонт Московского шоссе от Колпинского шоссе до 3-го Бадаевского проезда и трамвайные пути на проспекте Энгельса между проспектами Луначарского и Просвещения.

«Несмотря на секвестирование бюджета, связанного со сложной эпидемиологической ситуацией, нам удалось отстоять весь объём ремонта и выделенного на него финансирования. Во время пандемии на дорогах города уменьшился трафик, поэтому на некоторые объекты подрядчики вышли раньше предполагаемых сроков», — заявил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

Добавим, в 2020 году Октябрьскую набережную, Малоохтинский и Северный проспекты отремонтировали по новому методу объёмно-функционального проектирования. Его особенность в том, что он дает проектировать составы асфальтобетонных смесей с учетом конкретных климатических условий и транспортной нагрузки. Это позволяет избежать колей, трещин и разрушения.

Ленсоветовская и Михайловская дороги же были отремонтированы по методу холодной регенерации, в основе которого лежат материалы вторичного применения. Это можно назвать «зелеными» технологиями, так как асфальтобетонная крошка и грунт не вывозятся на мусорные полигоны. Сейчас такой метод востребован в Европе и все чаще применяется в России, например, в Астраханской области, Ставропольском крае и Подмосковье.

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