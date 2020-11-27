Санкт-Петербург, , 17:39 — REGNUM Десятки посетителей Кузнечного рынка в историческом центре Петербурге и пассажиров близлежащей станции метро «Владимирская» оштрафованы за отсутствие масок в общественных местах. Всего с начала пандемии городских «ковид-диссидентов» уже оштрафовали на 50 млн рублей. Об этом 27 ноября сообщили в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.

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В ходе очередного рейда по соблюдению «ковидных» ограничений инспекторы посетили Кузнечный рынок, находящиеся рядом торговые объекты и вестибюль станции метро «Владимирская». По итогам рейда было составлено несколько десятков протоколов об административных правонарушениях.

«Протоколы выписывали как представителям торговых точек, так и посетителям. Также инспекторы провели сотни профилактических бесед», — уточнили в ведомстве Смольного.

При этом в комитете отметили, что самый «короткий разговор» был с теми, кто принципиально не носит средства защиты органов дыхания.

«На их доводы, в большей части основанные на недостоверной информации из интернета, ответ был один — протокол на санкцию в четыре тысячи рублей. Если гражданин уже попадался на подобном нарушении, то пять тысяч рублей», — пояснили в комитете.

Заодно в рамках рейда была пресечена деятельность несанкционированных торговых точек в Кузнечном переулке.

За весь период режима повышенной готовности сотрудники комитета рассмотрели более восьми тысяч административных протоколов за все «коронавирусные» нарушения. Общая сумма штрафов — более 50 млн рублей.

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