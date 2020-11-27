Сухиничи, Калужская область, , 17:55 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки подтверждены три летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 27 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли два жителя Сухиничского района, 1929 и 1950 годов рождения, и житель города Обнинска 1950 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 109 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

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