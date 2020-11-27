Москва, , 17:17 — REGNUM Роскомнадзор потребовал от компании Google прекратить поисковую выдачу рекламы сайтов с пропагандой наркотиков, сообщает 27 ноября пресс-служба надзорного ведомства.

Речь идет о контенте в доменных зонах .com и .ru.

«Для предотвращения появления в поисковике ссылок на запрещенную информацию Роскомнадзор также потребовал от Google проверить корректность работы механизмов премодерации контекстной рекламы для российских пользователей», — указано в сообщении пресс-службы.

Реклама сайтов, содержащих наркотический контент, была обнаружила сотрудниками «Лиги безопасности интернета». На данный момент доступ к сайтам, где была обнаружена реклама наркотиков и пропаганда различных форм наркомании, ограничен.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября 2020 года президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики на период до 2030 года. Среди прочих положений стратегии обозначена необходимость борьбы с пропагандой «цивилизованного употребления» наркотиков.

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