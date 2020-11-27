Москва, , 17:15 — REGNUM В России были зарегистрированы случаи повторного заболевания COVID-19. Об этом сообщил 27 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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"Есть, они были опубликованы», — приводит РИА Новости ответ министра на вопрос о случаях повторного заражения коронавирусом.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявлял, что в России пока не подтверждено ни одного случая повторного заболевания COVID-19.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что во всём мире пока зафиксировано не более десяти таких случаев и большинство из них связано с нарушениями в работе иммунной системы у пациентов.