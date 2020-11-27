Симферополь, , 17:07 — REGNUM Масштабный вклад в экологию сделали участники «Сохраним лес» со всей страны. Сегодня, 27 ноября, в финальный день акции организаторы сообщают о 42 миллионах высаженных деревьев вместо 40 запланированных. Завершилась акция в Крыму. В Сакском лесничестве высадили порядка 8 тысяч сеянцев дуба. Как поясняют специалисты, высадка дуба здесь — редкое событие. На территории республики преобладают деревья других пород.

Всероссийская акция «Сохраним лес» завершилась высадкой в Крыму «Сохраним лес»

Участниками акции стали представители правительства Республики Крым, министерства экологии региона и подведомственных учреждений, лесничеств, волонтёры Молодёжки ОНФ. Кроме того, присоединился отряд аварийно-спасательной службы «Крым-Спас». В очередной раз деревья в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» высаживала и заслуженная артистка России певица Зара.

«Амбициозной цели высадить 40 млн деревьев мы достигли во многом благодаря волонтёрскому движению, общественным организациям, — подчеркнула заслуженная артистка. — Сегодняшнее время показывает, что волонтёры — элита нашей страны. Такие умные, инициативные. Низкий поклон и огромная благодарность!».

Организаторы отметили важность реализации подобных инициатив в рамках национального проекта «Экология».

"Мы рады закрывать такую масштабную акцию как «Сохраним лес» здесь, в Крыму. Будущее за природой, за лесом. Ведь всё это — для наших детей», — отметил также заместитель председателя Совета министров республики Крым Андрей Рюмшин.

Всероссийская акция «Сохраним лес» завершилась высадкой в Крыму «Сохраним лес»

Напомним, всероссийская акция «Сохраним лес» стартовала три месяца назад, 26 августа, на Камчатке. Изначально инициатива задумывалась как ответ на лесные пожары. Однако в этом году ситуацию с огнём удалось держать под контролем, в связи с чем участники в первую очередь шли на высадки ради экологии страны и мира в целом.

Принять участие в акции было просто. Достаточно было зарегистрироваться на высадки на официальном сайте сохранимлес. рф, выбрав ближайшую точку высадки. Сохраняли лес все — от «лесников» до школьников и медийных личностей. Так, акцию поддержал спортсмен-паралимпиец, рекордсмен «Книги рекордов Гиннеса» Сергей Бурлаков, советский спортсмен, депутат Госдумы и член президиума московской городской организации Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, путешественник Фёдор Конюхов, всемирно известный артист балета Сергей Полунин, народный артист России Олег Газманов, артистка, певица и телеведущая Анна Семенович, актриса Мария Кравченко и др.

Всероссийская акция «Сохраним лес» завершилась высадкой в Крыму «Сохраним лес»

Весомый вклад в акцию внесли волонтёры, общественные организации. Это прежде всего представители Всероссийского общества охраны природы, «Молодёжки ОНФ», всероссийского общественного движения «Волонтёры экологи» и др. Ребята не только помогали в организации высадок по всей стране, но также инициировали дополнительные мероприятия, в т. ч просветительские. Немаловажен и вклад сотрудников лесничеств, для кого высадки деревьев — дело жизни. Вместе они особо поддержали акцию в период пандемии. В меру возможностей к акции жители регионов присоединялись семьями, подключались школьники и школьные лесничества, студенты, корпоративные команды, сотрудники МЧС, МВД, авиалесоохраны, военные. Таким образом количество участников превысило миллион человек.

Известно, что в следующем году масштабная акция будет продолжена. «Сохраним лес» проводят Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство лесного хозяйства и Всероссийское общество охраны природы при поддержке «Молодёжки ОНФ» и АНО «Национальные приоритеты» в рамках национального проекта «Экология».