Ярославль, 27 ноября 2020, 16:51 — REGNUM Ярославцы обсуждают укладку асфальта в снег. Фото и видео этого появилось в социальных сетях 26 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Работы по укладке асфальта прямо на снежный накат были сняты во дворе жилого дома на улице Панина.
Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города, рядом с домом ведётся строительство яслей. Работы по благоустройству подъезда к учреждению входят в состав работ.
Подрядчиком строительства яслей на улице Строителей по национальному проекту «Демография» является ООО «Новотек». Заказчик — городские власти.
Как сообщают жители соседних домов, укладка асфальта ведётся и на территории самих яслей. Ярославцы выражают сомнение в качестве таких работ. В городе лежит снег, температура держится около ноля градусов.
Судя по контракту, размещённому на портале госзакупок, работы должны быть выполнены до 31 октября 2020 года. Иначе говоря, срок уже сорван. Видимо, этим и объясняется спешка.