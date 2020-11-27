Ярославль, , 16:51 — REGNUM Ярославцы обсуждают укладку асфальта в снег. Фото и видео этого появилось в социальных сетях 26 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Строительство яслей в Ярославле

Работы по укладке асфальта прямо на снежный накат были сняты во дворе жилого дома на улице Панина.

Укладка асфальта в снег Yarnews.net

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города, рядом с домом ведётся строительство яслей. Работы по благоустройству подъезда к учреждению входят в состав работ.

«Агентство по строительству города Ярославля, опираясь на публикации в средствах массовой информации, в обязательном порядке досконально проверит факт укладки асфальта в снег на улице Панина в районе дома 12. Работы на участке внутридомового проезда входят в проект строительства яслей. С места работы будут взяты пробы и проведены лабораторные исследования», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

Результат асфальтировки

Подрядчиком строительства яслей на улице Строителей по национальному проекту «Демография» является ООО «Новотек». Заказчик — городские власти.

Как сообщают жители соседних домов, укладка асфальта ведётся и на территории самих яслей. Ярославцы выражают сомнение в качестве таких работ. В городе лежит снег, температура держится около ноля градусов.

Результат асфальтировки

Судя по контракту, размещённому на портале госзакупок, работы должны быть выполнены до 31 октября 2020 года. Иначе говоря, срок уже сорван. Видимо, этим и объясняется спешка.