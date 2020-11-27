Екатеринбург, , 17:11 — REGNUM В Екатеринбурге не будут сносить мемориал детдомовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в фонде «Мемориал Романовых».

Ранее в местных СМИ сообщали, что организация намеревается установить бюст императора Александра II вместо мемориала детдомовцам. Там же уточнялось, что против такой замены выступали ветераны Нижнеисетского завода. Постамент находится в сквере у заброшенного детского дома и корпуса психиатрической больницы № 6 на Химмаше.

В фонде уточнили корреспонденту ИА REGNUM, что у них не получилось договорится с ветеранами предприятия: якобы на словах они выразили поддержку, но впоследствии отказались от диалога с «Мемориалом Романовых». Представители других ветеранских организаций, по словам структуры, письменно поддержали инициативу.

Кроме того, мемориал детдомовцам не будет уничтожен, отмечают в организации. «Погибшим воспитанникам необходимо изготовить и установить уже непосредственно их, законный памятник. И указанием имен погибших и использованием атрибутики, присутствующей сейчас на стеле», — уточнили в фонде. Сейчас постамент увенчивает звезда.

«С помощью меценатов мы готовы изготовить и установить новый памятник погибшим воинам. Там же, около детского дома», — добавили в организации.

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