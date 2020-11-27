Москва, , 16:50 — REGNUM Массовая вакцинация граждан России от коронавируса начнется в январе-феврале 2021 года, заявил 27 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Как сообщает агентство РИА Новости, министр уточнил, что граждан, входящих в группы риска, начнут вакцинировать уже в декабре текущего года.

«Вакцинация уже началась. Она идет. Сейчас идет полным ходом масштабирование производства. То, что вы называете массовой вакцинацией, начнется в больших объемах в январе-феврале. Ну и группы риска будут вакцинированы уже в декабре, чтобы обеспечивать устойчивость и бесперебойность работы всех служб», — цитирует агентство слова главы российского Минздрава.

При этом Михаил Мурашко напомнил, что к группам риска причислены медики, учителя и воспитатели, сотрудники служб жизнеобеспечения, больные сахарным диабетом, страдающие ожирением или гипертонией, а также лица возрастом старше 65 лет.

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