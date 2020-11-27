Майкоп, , 16:47 — REGNUM Новый рекорд по числу зарегистрированных за сутки случаев заражения коронавирусом нового типа отмечен в Адыгее: 26 ноября в республике выявили 86 носителей инфекции, сообщил региональный минздрав. Это на три пункта больше, чем прежний максимальный суточный прирост, зафиксированный днем ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в Адыгее, по данным на 10:00 27 ноября, коронавирус выявлен у 7859 человек. Больше всего случаев заражения в республике к настоящему времени отмечено в Майкопе (3006) и Тахтамукайском районе (1164), меньше всего — в Гиагинском (311) и Шовгеновском (287) районах.

Накануне в Адыгее выздоровели 75 пациентов с COVID-19. Всего в регионе с начала пандемии болезнь победили 6385 человек, или более 81,2% инфицированных. На лечении в республике, по данным минздрава, находятся 1411 лиц с подтвержденным диагнозом.

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