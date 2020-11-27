Железноводск, Ставропольский край, , 16:45 — REGNUM Глава Железноводска Евгений Моисеев на полях всероссийской выставки «Дорогами казаков» заявил о разработке новых казачьих турмаршрутов. По его словам, сейчас в работе находится сразу несколько таких проектов, в том числе туристический маршрут «Казачья застава», основанный на исторических фактах.

«Кавказ одно из уникальных мест, где сплелись культуры и истории многих народов. Традиции казачества живы в Железноводске, и мы хотим, чтобы туристы, которые к нам приезжали, могли приобщаться к истории наших казаков именно через туристические сервисы, которые мы предлагаем», — сказал Евгений Моисеев.

Напомним, что в Железноводске готовится к реализации инвестпроект по созданию туристической этнодеревни в исконно казачьем стиле. Проектом предусмотрены места размещения, харчевни, где туристы смогут попробовать незаслуженно забытые блюда русской кухни. Предварительная стоимость инвестиционного проекта превышает 500 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, казачий праздник «Слава Богу, что мы — казаки!», посвящённый 30-й годовщине начала возрождения казачества в Самарской области, Самаре и Поволжье пройдёт в Самаре.