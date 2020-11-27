Воронеж, , 16:41 — REGNUM Депутат Воронежской областной думы Виталий Круглик скончался 27 ноября в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе областной думы.

Виталий Круглик родился 21 января 1958 года в селе Руди Дондушенского района Республики Молдавия. Окончил Ленинградский ордена Ленина институт инженеров железнодорожного транспорта им. академика В.Н. Образцова. Работал на различных предприятиях. С 2009 года был генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Продимекс-Сахар» (Воронежская область).

«Депутатский корпус Воронежской областной Думы выражает глубокие соболезнования родным и близким Виталия Владимировича», — говорится в некрологе.

Причина смерти Виталия Круглика официально не называется. По информации «Коммерсантъ-Черноземье», Виталий Круглик перенёс коронавирус.