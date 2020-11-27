Москва, , 16:40 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить инцидент, произошедший сегодня, 27 ноября, в одной из школ столицы Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе следственного органа.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин Kremlin.ru

«Широкое распространение получила информация о происшествии в городе Нальчике Кабардино-Балкарской Республики, где произошел конфликт школьника с учителем истории. Региональное СУ также подключилось к проверке данного факта»,— говорится в сообщении СКР.

Напомним, в лицее №2 города Нальчика произошел конфликт, переросший в драку со стрельбой. Двое мужчин пришли в школу, чтобы «разобраться» с учителем, который якобы притесняет одного из учащихся 8-го класса. Один из посетителей является родственником мальчика, второй — его другом.

Они напали на педагога, избивая его, а тот, чтобы пресечь драку, достал травматический пистолет из своей машины и открыл стрельбу в воздух. При этом был ранен один из нападавших. Сам учитель получит травмы во время расправы. Оба пострадаших доставлены в больницу, по факту нападения возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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