Нижний Новгород, , 16:37 — REGNUM Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов обратился к сотрудникам частных клиник с просьбой помочь в борьбе с коронавирусом. Соотвествующее сообщение чиновник опубликовал в соцсетях.

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Давид Мелик-Гусейнов обратился «частным медицинским центрам, а также к тем, кто имеет действующий сертификат медицинского специалиста и осуществляет практику в частном секторе здравоохранения».

«Вы нам очень нужны в команде. Безусловно, мы и сейчас справляемся. Но тяжело. На морально-волевых. Тянем с марта месяца и боремся с вирусом и его последствиями. Приходите. Хотя бы на 0,5 ставки в медицинские организации. Помогите коллегам, которые учились вместе с вами. Которые не имеют права уйти в отпуск. Которые героически выдерживают удар вызова. С вами будет чуточку, но легче», — написал министр.

Он отметил, что врачей и медицинский персонал обеспечат «всеми СИЗами» и «оплатят работу, исходя из тарифной заработной платы и достойных стимулирующих выплат».

»Нам нужны врачи, медсестры и санитарки. Нужны и просто технические специалисты. Вы нужны и в больницах, и в поликлиниках, на скорой помощи и в колл-центрах».

ИА REGNUM напоминает, что на 27 ноября коронавирусом заразились еще 459 жителей Нижегородской области. Это самое больше количество с начала эпидемии. Таким образом, общее количество выявленных случаев заражения за девять месяцев превысило цифру в 53 тысячи человек.