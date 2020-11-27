Липецк, , 16:37 — REGNUM В Липецке с подрядчика собираются взыскать компенсацию за срыв сроков реконструкции Нижнего парка, а чиновникам грозит уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура Правобережного района выявила нарушения при реализации муниципального контракта, заключенного в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды в Липецкой области». За реконструкцию Нижнего парка взялось ООО «Квант». Сумма контракта составила почти 91 миллион рублей. До 28 ноября подрядчик должен был выполнить работы по комплексному благоустройству парка, но освоил всего 28 миллиона рублей. Работы не были завершены, а уже выполненные были проведены с нарушениями.

МКУ «Управление строительства города Липецка» в адрес ООО «Квант» направило претензионное письмо на сумму 338 тысяч рублей, но потом отозвало его, поэтому неустойка и пеня не были выплачены. Прокуратура внесла мэрии представление с требованием начать работу по взысканию неустойки, а также потребовала привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.

Представление получил и руководитель подрядной организации. Материалы проверки по факту отказа от взыскания неустойки прокуратура направила в Следственный комитет, было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».