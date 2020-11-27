Иваново, , 16:34 — REGNUM Возможность открытия катков и горнолыжных спусков рассматривается в Ивановской области. Об этом 27 ноября сообщил журналистам по итогам заседания регионального штаба по борьбе с коронавирусом глава облздрава Артур Фокин.

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При работе этих объектов обязательно должны соблюдаться противоэпидемические меры, для этого будут разработаны специальные регламенты.

«Это необходимо для организации правильной с точки зрения эпидбезопасности работы пунктов проката и помещений для переодевания», — уточнил Фокин.

На 27 ноября в регионе подтверждено 15 348 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 11 043 пациента, 239 человек скончались. В стационаре находятся 2209 человек, в том числе на койках с кислородом — 1358 человек. На аппаратах ИВЛ — 75 пациентов. Свободны для пациентов с COVID-19 348 коек.