Санкт-Петербург, , 16:35 — REGNUM Первый арктический маршрут для туристов разрабатывают в Петербурге. Об этом 27 ноября сообщили в Смольном.

Медный Всадник. Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

Над маршрутом работают еще два региона Арктической зоны России — Архангельская область и Карелия. Пока конкретные точки маршрута не называются, предполагается лишь, что он будет проходить по историческим местам из северной столицы в Карелию, а затем в Архангельскую область. Планируется, что туристы по этому маршруту поедут уже весной-летом 2021 года.

«Сегодня наш город активно участвует в развитии и продвижении отраслей, имеющих первостепенное значение для Арктики. Туризм занимает здесь особое место. Он оказывает стимулирующее действие на развитие инфраструктуры как нашего города, так и арктических регионов. Петербург уделяет большое внимание арктическому туризму. В перспективе северная столица должна стать для российских и иностранных граждан центром, где начинаются туры в Арктику», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Так, вместе с Архангельской областью Северная столица намерена разработать еще ряд туристских продуктов в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». Об этом в середине ноября договорились губернаторы Александр Беглов и Александр Цыбульский.

Кроме того, как писало ИА REGNUM, для развития арктического туризма также налаживается взаимодействие между Петербургом и национальным парком «Русская Арктика».

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