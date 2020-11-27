Архангельск, , 16:19 — REGNUM В Архангельской области к аппаратам ИВЛ подключены 22 пациента с COVID-19. Об этом на брифинге сообщила замминистра здравоохранения региона Татьяна Русинова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Врач с пациентом Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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По данным оперативного штаба, дефицита в ИВЛ нет — всего в медучреждениях региона 175 таких коек.

Напомним, на лечении с COVID-19 находятся 8228 человек.