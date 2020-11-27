Челябинск, , 16:10 — REGNUM В Челябинской области определены медицинские учреждения для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

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Всего это 69 учреждений. В этом списке значатся городские, районные и областные поликлиники.

Как сообщало ИА REGNUM, всего Челябинская область получит три тысячи доз вакцины от коронавируса. Это первая партия. Препарат поступит в регион в начале декабря.

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