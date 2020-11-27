Владимир, , 16:05 — REGNUM Во Владимирской области направлено в суд уголовное дело в отношении двух жителей Вязниковского района, обвиняемых в краже лошадей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Из конюшни в Юрьев-Польском районе Владимирской области пропали две лошади, общую стоимость которых оценили в 270 тысяч рублей. Полиция установила подозреваемых, которыми оказались 49-летний и 33-летний жители Вязниковского района.

Злоумышленники вывели животных через поврежденное ограждение конюшни. Животных они собирались продать. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанные дали признательные показания. Лошадей вернули собственникам.