Пятигорск, Ставропольский край, , 16:00 — REGNUM Крупная несанкционированная свалка отходов обнаружена в курортной местности в Ставропольском крае. Вред, причиненный почве, оценен в сумму свыше 17 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 27 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что на территории земельного участка, который принадлежит физическому лицу и частично входит в границы зоны округа горно-санитарной охраны курорта федерального значения Пятигорска, непосредственно на почве размещены отходы. Здесь обнаружены многочисленные навалы строительного мусора, бумаги, картона, пластика, упаковок товаров и т. д.

«Собственник использует указанный земельный участок с нарушением вида разрешенного использования, а именно для складирования, а также размещения (хранения и захоронения) отходов различных классов опасности», — сказано в сообщении.

Природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием обязать собственника ликвидировать свалку и произвести рекультивацию участка. Надзорный орган также намерен взыскать с него причиненный вред в размере более 17,6 млн рублей и изъять у него этот участок.