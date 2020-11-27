Нур-Султан, , 15:58 — REGNUM Антикоррупционная служба Казахстана задержала сотрудника канцелярии председателя правительства республики за махинации при распределении газа. Об этом заявил глава департамента агентства по противодействию коррупции Нур-Султана Шынгыс Кабдула на брифинге.

По его словам, в 2019—2020 годах подозреваемые злоупотребляли должностными полномочиями при распределении социального нефтяного газа, поставляемого по сниженным ценам.

В результате действий злоумышленников семь регионов Казахстана недополучили газ на сумму 1,5 млрд тенге ($3,53 млн). Чиновники также подозреваются в получении взяток от предпринимателей за незаконное завышение объемов поставляемого газа.

Кабдула привел в пример один из эпизодов — 3,5 тыс. тонн, предназначенных для Мангистауской области, реализован в Караганде на сумму 252 млн тенге ($594 тыс.). В результате стоимость для конечного потребителя была завышена втрое.

Напомним, 25 ноября в антикоррупционной службе сообщили, что в отношении заместителя Мангистауской области Алихана Краубаева начато досудебное расследование. Отмечается, что он связан с махинациями при распределении социального сжиженного газа.