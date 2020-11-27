Москва, , 15:58 — REGNUM За месяц до Нового года россияне ещё решили, что будут делать во время праздников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip, передает корреспондент ИА REGNUM.

Новый год в Москве

27% опрошенных приступили к подготовке к празднику, а 61% отдельно признались, что все приготовления обычно оставляют на последний момент.

Активный досуг запланировали 21% респондентов. 78% участников опроса собираются провести новогодние каникулы дома. 25% опрошенных отдельно признались, что вообще не будут в этом году отмечать праздник и отдыхать на каникулах.

Добавим, что опрос проходил в социальных сетях. В нём приняли участие 4 392 человека.