Бишкек, , 15:56 — REGNUM За последние сутки в Киргизии зафиксировали 377 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили сегодня, 27 ноября, в республиканском оперативном штабе.

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Большинство из них выявлено в Чуйской области — 127 случаев и в столице республики — 100 случаев.

За сутки признаны выздоровевшими 402 пациента, у которых ранее диагностировали COVID-19.

Киргизские медики продолжают лечить от коронавируса 6 573 местных жителя. Из них на стационарном лечении находятся 2 875 человек и на амбулаторном — 3 698 человек. По официальным данным, за минувшие сутки в Киргизии с диагнозом COVID-19 умерли пять человек.

Отметим, что всего с момента объявления пандемии в республике выявили 71 548 случаев коронавирусной инфекции. Из них выздоровели 62 946 человек, а умерли — 1 256.