Москва, , 15:56 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведёт переговоры с Французским научным комитетом по сотрудничеству в области производства вакцины от коронавируса. Об этом говорится в Twitter российской вакцины «Спутник V».

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«Сотрудничество в области производства вакцин и массовой вакцинации — это главная тема переговоров РФПИ и Французского научного комитета по вакцинам от коронавируса», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину против коронавируса SARS-CoV-2. Эта вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России, получила название «Спутник V».

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