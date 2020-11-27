Грозный, , 15:54 — REGNUM В Чечне кривая показателя прироста новых выявленных случаев заражения коронавирусом резко пошла вверх в последние две недели. Ежедневно в республике обновляется рекорд по числу выявленных пациентов с COVID-19. Так, вчера число новых больных составляло 97 человек, а уже сегодня их стало 101, сообщили 27 ноября в федеральном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Всего за все время пандемии в республике выявлено 4052 носителя инфекции. Выздоровели из них 2490 человек, в том числе 29 — за прошедший день. Скончались 62 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что если граждане не станут исполнять обязательные рекомендации Роспотребнадзора и число больных будет продолжать увеличиваться, он не исключает введения режима самоизоляции для всех.

Читайте также: Жителей Чечни предупредили о возможности карантина из-за коронавируса