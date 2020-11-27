Нальчик, , 15:46 — REGNUM В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело после ЧП со стрельбой в одной из школ города Нальчика. Его фигурантами стали некто Г. и Т., вступившие в конфликт с педагогом школы, закончившийся дракой и стрельбой. Их обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщили 27 ноября в пресс-службе прокуратуры по региону.

Один из подозреваемых является родственником ученика 8-го класса, из-за которого произошел инцидент, а второй — его другом. Как установлено в ходе предварительной проверки, находясь в стенах школы, подозреваемые в хулиганстве стали наносить учителю М. телесные повреждения. А тот с целью самообороны совершил выстрелы из травматического оружия, причинив повреждения, не представляющие опасности для жизни.

В настоящее время учитель госпитализирован в лечебное учреждение с травмой. Ранее в минздраве региона также сообщили, что получил травму и один из его обидчиков, у которого из мягких тканей извлечена пуля.

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Как сообщало ИА REGNUM, «разборки» со стрельбой произошли сегодня утром в школе №2 города Нальчика. Один из учащихся попросил «успокоить» своего педагога по истории, который якобы придирается к нему. На помощь пришли два жителя республики — 36 и 26 лет.

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