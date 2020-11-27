Москва, , 15:55 — REGNUM В середине следующей недели в столицу России придет Сибирский антициклон, который принесет с собой малооблачную, солнечную и сухую погоду, а также понижение температуры воздуха до — 12 °C в ночное время и до — 7 °C в дневное. Об этом 27 ноября сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова приводит РИА Новости.

«Со 2 числа, со среды, и далее всю следующую неделю будет антициклон Сибирский. «Сибиряк» принесет малооблачную, сухую погоду и усиление морозов до −7… −12 °C ночью, −2… −7 °C днем. Это вторая половина следующей недели, ближе к выходным», — сказал он.

Также Тишковец рассказал, что с антициклонами из Сибири всегда связана солнечная, малооблачная и морозная погода, и добавил, что в результате прихода последнего в Москву, и температура, и снежный покров в столице России вернутся к климатической норме.

«Этот Сибирский антициклон стабилизирует ситуацию и приведет все метеопараметры к тем метеорологическим рамкам, которые характерны для начала декабря», — добавил синоптик.

Кроме того, метеоролог указал, что правильнее называть Сибирский антициклон — Монгольский антициклоном.

«Эта империя монгольского антициклона охватит большую часть нашей страны, своим западным крылом продавится к нам в Центральную Россию, вытесняя все облака, осадки в восточно-европейские страны. У нас это будет сопровождаться постепенным улучшением погоды и усилением морозов», — заключил Тишковец.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре «Фобос» сообщили, что 27 ноября в Москве ожидаются осадки и слякоть.