Москва, , 15:45 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы рассказывали множество любопытных историй, которые зачастую проходили мимо внимания СМИ: в Териберку вернут искусственный скелет из «Левиафана», в Казани лечатся уличной грязью, в Крыму изобрели новую цифру. Самое занимательное — в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

В Зеленограде к врачам обратился пожилой мужчина с жалобой на дискомфорт в носу. Доктора вытащили из носа… старую копейку. С этой монетой мужчина проходил 53 года. В шестилетнем возрасте он засунул копейку в нос и не смог вытащить, а маме рассказать побоялся. «И так бывает», — пишет «Что там в Москве?«

Набирает популярность религиозная борьба с коронавирусом. В Костромской области, сообщает «Родина снегурочки», пятеро священников будут регулярно посещать красные зоны ковидных больниц для оказания духовной поддержки больным. Священники уже прошли обучение по использованию средств защиты, а областная администрация выделила им специальные защитные костюмы.

В Белоусове Калужской области горожане увидели, как коммунальные работники забирают песок из детских песочниц и отсыпают тротуары. Пошли разговоры, что песок попросту воруют. В администрации опровергли слухи и подчеркнули, что весной песок для детей все равно надо было менять. «Если правду говорят, то ладно. Сейчас модно ничего не выбрасывать и по второму разу использовать», — отметил «Калужский мечтатель».

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге отцы школьников устроили массовую драку со стрельбой. «Угадаете, почему? Они поссорились в родительском чате! И серьезно забили друг другу стрелу поздним вечером в одном из дворов», — пишет «Ходят слухи». Причем все участники драки — люди с высшим образованием, а один из них — врач. После этого профсоюз учителей предложил вообще отказаться от родительских чатов.

«Регинфо51» рассказал, что Левиафан вернется в Териберку — небольшое село на Кольском полуострове, где, собственно, и снимали нашумевший фильм «Левиафан». Искусственный скелет кита будет одной из туристических достопримечательностей.

В Республике Коми другая достопримечательность — падающие части ракет. После пуска ракетоносителя «Ангара» с космодрома «Плесецк» в нескольких районах Коми могут упасть фрагменты ступеней. Падают они живописно, как яркие метеориты. «Конечно, это не побывать на космодроме, но зрелище падения ступени ракеты-носителя все-таки завораживающее. Тем не менее, желаем видеть фрагменты только на экранах, безопасности ради», — пишут «Усы Печорина».

Приволжский федеральный округ

Дикий случай произошел в Казани. Мать решила лечить стоматит ребенка обычной уличной грязью. Совет она нашла в интернете, передает «Еду в Татарстан». В результате температура, язвы, ребенок даже не мог открыть рот. По счастью, все же вызвали врача.

В двух пермских моргах, куда доставляют умерших от коронавируса, неожиданно повысили цены на услуги. Об этом рассказывает «Большая П». Стоимость бальзамирования и грима выросла с 12 тысяч до 15 тысяч рублей. При этом в других моргах цены пока остались прежними.

Уральский федеральный округ

В поселке Винзили Тюменской области в детском саду «Малышок» решили бороться с ковидом ледяной водой. Дети обтираются на улице мокрыми полотенцами, обливаются водой в любую погоду, а зимой обтираются снежком. «Закаливание дает свой результат — случаи заболеваний там минимальны. Хороший пример заразителен — к группе закаляющихся начинают присоединяться другие преподаватели сада», — сообщает «ЯсУрала».

Тем временем в Екатеринбурге возник скандал с инициативой установки защитных, противовирусных экранов в такси. Вначале водителей обязали установить такие перегородки и даже дали распоряжение о штрафах. Затем в указ внесли изменения, установка экрана стала не требованием, а рекомендацией. «Теперь таксисты, уже выполнившие предписание властей, требуют компенсации за установку перегородки», — пишет про соседей «Пермский глобус».

Сибирский федеральный округ

«Бузотёры и воронье» рассказали о странном способе утилизации мусора в Норильске. Его просто закапывают в снег экскаватором. Что будет с мусором летом — пока неизвестно.

Южный федеральный округ

«Страновед» сообщает, что в российском законодательстве может появиться новое понятие: «курортный моногород». Ожидается, что это поможет развитию нескольких городов, которые в основном находятся на юге: Сочи, Таганрог, Анапа, Туапсе и другие. Сейчас у них нет специальных мер поддержи или льгот.

Администрация Севастополя, пишет «Правда Севастополя», выпустила часы с удивительным циферблатом. Цифры на нем римские, вот только «четверка» оказалась странной: не «IV», как полагается, а «IIII». Можно предположить, что ошибочные часы станут коллекционным раритетом.

«Туподар Краснодар» рассказал о замысловатой табличке, которая уже не первый год стоит в чистом безлюдном поле недалеко от Усть-Лабинска. Табличка крепко установлена на бетонном основании, на ней говорится о скором облагораживании улицы Ободовского, которая вообще-то расположена за несколько километров отсюда. Рядом с табличкой улиц нет, да и людей тоже.

«Сталингумрак» пишет про приговор двум поджигателям, которые собирались сжечь дом губернатора Волгоградской области. Один осужден на 8 лет колонии, другой на 6,5 лет. Самым любопытным было последнее слово поджигателей. По их словам, деньги, полученные от заказчика за поджог, они планировали потратить на благотворительность: строительство в Волгограде спортивных площадок.

Северо-Кавказский федеральный округ

На Ставрополье в поселке Солнечнодольск при строительстве тепличного комплекса обнаружили скелет человека и кувшин. По поселку разнеслась молва, что скелет принадлежит какому-то былинному великану и в длину он не более, не менее как трехметровый. Опровергать слухи пришлось главе городского округа, пишет «Душевный Ставрополь».

Дальневосточный федеральный округ

«Мачо с Авачи» узнал, что власти Камчатки решили приостановить финансовую помощь народным дружинам, которые участвуют в охране общественного порядка. В этом году на финансовую поддержку дружинников из бюджета выделялось 1,6 миллиона рублей. «После прочтения этой новости возник вопрос: «А у нас что, есть дружинники?» Ни разу их не видел. Судя по комментариям в соцсетях, я не один такой», — удивляется автор канала.

Во Владивостоке продолжается ликвидация последствий ледяного дождя, который обрушился на город 19 и 20 ноября. А жителям тем временем предложили носить шлемы на улице — для защиты от падающего льда. «Право руля!» соглашается, что инициатива в нынешней ситуации хорошая, и при желании шлем можно заменить на каску.

Такие истории рассказывали в Telegram-каналах на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.