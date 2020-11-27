Москва, , 15:43 — REGNUM Российские туроператоры уже открыли продажу путёвок в Крым на лето 2021 года. По предварительному прогнозу экспертов, рост турпотока в следующем сезоне может составить 10−15%, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Воронцовский дворец. Алупка, Крым Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Читайте также: В Крыму рассчитывают на рекордный поток туристов

В настоящее время спрос на отдых в Крыму держится на уровне 2019 года. Но показатели могут увеличиться, если откроются границы. Росавиация уже согласовала полеты в Симферополь по льготной цене их 12 российских городов: Иваново, Псков, Курган, Ноябрьск, Салехард и т. д.

Туроператоры не ожидают в следующем году резкого роста стоимости путевок. По их мнению, цены на размещение в Крыму вырастут в пределах 10%. Туристы, скорее всего, будут выбирать отели среднего ценового сегмента.

Как сообщало ИА REGNUM, турпоток в Крым в 2020 году может превысить цифры 2019 года.

Ранее в сюжете: Туры в Крым можно будет купить со скидкой до 90%