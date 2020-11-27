Москва, , 15:43 — REGNUM До конца 2020 года будет принято решение о сроках проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для учеников 11-х классов. Об этом 27 ноября сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

ЕГЭ Алексей Колчин © ИА REGNUM

По его словам, решение о сроках испытания и его формате в 2021 году примут до конца 2020 года.

«Мы до Нового года окончательное решение, согласованное с правительством РФ, дадим», — цитирует Музаева ТАСС.

Также Музаев рассказал, что планов отменять Основной государственный экзамен (ОГЭ) нет, однако Рособрнадзор предлагает сократить число сдаваемых в девятых классах предметов с четырёх до трёх.