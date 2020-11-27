Тбилиси, , 15:58 — REGNUM Автомобили 27 ноября заполонили улицы Тбилиси, из-за чего в городе образовалось большое количество дорожных пробок. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

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Завтра, 28 ноября, в Грузии вводят ряд жёстких карантинных ограничений, кроме того, этот последний «докарантинный» день совпал с началом предновогодних распродаж.

Сообщается, что движение затруднено в центре столицы и на выезде из неё. Одни жители города стремятся сделать покупки, а другие — покинуть Тбилиси. С завтрашнего дня общественный междугородний транспорт не будет работать. В беседе журналистами горожане выразили недовольство, что о введении ограничений сообщили только 26 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 ноября 2020 года до 31 января 2021 года в Грузии ужесточают ограничительные меры для защиты населения от коронавирусной инфекции, которые прозвали «лайт-локдаун». Работа общественного транспорта, кроме такси, будет запрещена. Также придётся закрыться торговым центрам, вещевым рынкам и большинству сервисных служб. Рестораны и кафе в этот период смогут работать только на вынос.

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