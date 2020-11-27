Белгород, , 15:49 — REGNUM Все новые школы и детские сады в Белгородской области будут строить с бассейнами. Такое поручение дал руководитель департамента строительства и транспорта региона Евгений Глаголев, о чём он написал 27 ноября на своей странице в социальной сети.

В образовательных пространствах устанавливают современное оборудование, оформляют кабинеты для занятий и творчества. Ещё одним обязательным атрибутом должен стать бассейн, считает чиновник.

«Поручил все новые школы и детские сады проектировать с бассейнами, ведь плавание — это не только закаливание и укрепление детского организма, но и жизненно важный навык для человека», — написал Евгений Глаголев.

В Белгороде в эти дни готовится к вводу детский сад с развивающим центром в 11 южном микрорайоне, который построен по федеральной программе «Стимул» нацпроекта «Жильё и городская среда» и рассчитан на 150 мест.